Z tego artykułu dowiesz się: Jakie sankcje Belgia planuje nałożyć na Izrael?

Jak Belgia uzasadnia decyzję ws. uznania Palestyny?

Jakie inne kraje zapowiedziały w ostatnich tygodniach uznanie Palestyny?

Szef MSZ Belgii Maxime Prevot zapowiedział 2 września, że jego kraj uzna państwo palestyńskie w czasie posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Deklaracje ws. uznania Palestyny są formą presji na Izrael, który od 7 października 2023 roku, czyli od dnia niespodziewanego ataku Hamasu, prowadzi operację odwetową w Strefie Gazy.

Szef MSZ Belgii: Musimy zwiększyć presję na Izrael w świetle tragedii rozgrywającej się w Gazie

Prevot we wpisie umieszczonym w serwisie X podkreślił, że Belgia potępia antysemityzm i gloryfikację terroryzmu przez zwolenników Hamasu, ale „w świetle tragedii humanitarnej rozgrywającej się w Palestynie, w szczególności w Gazie i wobec przemocy, której dopuszcza się Izrael, łamiący prawo międzynarodowe, biorąc pod uwagę zobowiązania międzynarodowe, w tym obowiązek przeciwdziałania ludobójstwu, Belgia czuje się zobowiązana, by podjąć zdecydowane decyzje zwiększające presję na rząd Izraela i terrorystów z Hamasu”.

„Nie chodzi o sankcje wobec mieszkańców Izraela, ale wymuszenie poszanowania dla prawa międzynarodowego i humanitarnego przez jego rząd i działania, które mają poprawić sytuację” w Gazie – zaznaczył szef MSZ Belgii.