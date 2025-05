Takie sankcje wtórne godziłyby w dużych odbiorców rosyjskiej ropy – m.in. Indie i Chiny. O możliwości nałożenia takich sankcji mówił Donald Trump, który jednak ostatecznie – po poniedziałkowej rozmowie z Władimirem Putinem – zdecydował, że USA na razie nie zwiększą presji na Rosję za pośrednictwem sankcji.

Ukraina proponuje także, aby UE przy wdrażaniu sankcji częściej korzystała z procedury podejmowania decyzji większością, a nie jednomyślnie, by uniemożliwić pojedynczym krajom (Węgry, Słowacja) blokowanie takich działań.

Trump wyjaśnił przywódcom państw Europy, z którymi rozmawiał po telefonie do Władimira Putina, że na razie nie nakłada na Rosję kolejnych sankcji, by dać czas na negocjacje pokojowe

10 maja, podczas wizyty w Kijowie, prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, kanclerz Niemiec Friedrich Merz i premier Polski Donald Tusk wezwali Rosję do natychmiastowego (obowiązującego od 12 maja) 30-dniowego zawieszenia broni, które stworzyłoby przestrzeń do negocjacji pokojowych. Na zawieszenie broni zgodziła się Ukraina, ale Rosja nie przerwała działań zbrojnych, odpowiadając na ten apel propozycją powrotu do bezpośrednich rozmów z Ukrainą (do spotkania delegacji Rosji i Ukrainy doszło 16 maja w Stambule). Przywódcy państw Europy grozili, że jeśli Rosja nie zgodzi się na zawieszenie broni, wówczas zostaną na nią nałożone nowe, potężne sankcje.

Według agencji Reutera Trump wyjaśnił przywódcom państw Europy, z którymi rozmawiał po telefonie do Władimira Putina, że na razie nie nakłada na Rosję kolejnych sankcji, by dać czas na negocjacje pokojowe. Mimo to we wtorek Unia Europejska i Wielka Brytania nałożyły na Rosję kolejne sankcje.

W dokumencie, który Ukraińcy przedstawią na forum UE, pojawia się nawiązanie do zmiany polityki USA, jeśli chodzi o sankcje wobec Rosji. „Dziś, w praktyce, Waszyngton zawiesił udział w pracy niemal wszystkich międzyrządowych platform skupionych na sankcjach i kontroli eksportu” – czytamy. Ukraińcy piszą, że w USA przygotowano dwa duże pakiety sankcji – jeden przez administrację, drugi przez republikańskiego senatora Lindseya Grahama – ale „jest niepewne”, czy Trump podpisze którykolwiek z nich.