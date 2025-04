Barrot twierdzi, że decyzja o wydaleniu francuskich dyplomatów z Algierii to następstwo aktu oskarżenia wobec trzech obywateli Algierii, z których jeden jest urzędnikiem konsularnym. Algierczycy są oskarżeni o udział w uprowadzeniu w 2024 roku Amira Boukhorsa, 41-letniego krytyka algierskiego rządu, który uzyskał azyl we Francji. Boukhors został uprowadzony na przedmieściach Paryża. Dzień, po uprowadzeniu, porywacze wypuścili go w lesie. Boukhors, znany także jako Amir DZ, mieszka we Francji od 2016 roku.



Amir Boukhors oskarżany przez Algierię o związki z terrorystami

Prawnik Boukhorsa, Eric Plouvier powiedział w rozmowie z AFP, że Boukhors był ofiarą dwóch poważnych ataków - jednego w 2022 roku, drugiego - wieczorem 29 kwietnia 2024 roku. W czasie tego drugiego incydentu Boukhors został wciągnięty do poruszającego się na sygnale samochodu, którym jechali „fałszywi oficerowie policji”.

Władze Algierii oskarżają Boukhorsa, który w internecie ma ponad milionową widownię, o bycie „sabotażystą powiązanym z ugrupowaniami terrorystycznymi”. Algieria wydała za 41-latkiem międzynarodowy list gończy. W 2022 roku francuskie sądy odrzuciły jednak wniosek o ekstradycję Algierczyka. On sam nie przyznaje się do stawiany7ch mu zarzutów.



Szef MSZ Francji wezwał Algierię do zmiany decyzji w sprawie dyplomatów. Dodał, że Paryż jest gotów „zareagować natychmiast”, gdyby dyplomaci rzeczywiście zostali wydaleni. Należy się więc spodziewać, że wkrótce również Francja wydali algierskich dyplomatów.