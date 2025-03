Trwa rozmowa Trump-Putin. Jakie warunki postawi Rosja?

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1119 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Według informacji Bloomberga we wtorek UE i Wielka Brytania podejmą rozmowy o zajęciu zamrożonych rosyjskich aktywów.

W poniedziałek, na kilkanaście godzin przed telefonicznym kontaktem z Putinem, prezydent USA zapewniał, że „wiele spraw już zostało uzgodnionych”.



„Wiele elementów Ostatecznego Porozumienia zostało już uzgodnionych” - napisał w serwisie Truth Social przed rozmową z Władimirem Putinem. Wcześniej Trump mówił dziennikarzom, że w czasie rozmowy z Putinem przekona się, czy „możliwe jest wypracowanie porozumienia pokojowego, zawieszenia broni i pokoju”

Czy Krym zmieni barwy narodowe?

Wczoraj portal Semafor podał, powołując się na dwa źródła, że ​​administracja Trumpa rozważa uznanie zaanektowanego przez Moskwę Krymu za terytorium rosyjskie, co mogłoby stać się częścią porozumienia pokojowego mającego na celu zakończenie wojny na Ukrainie. Biały Dom miał rozważać również możliwość zwrócenia się do Organizacji Narodów Zjednoczonych o uznanie przynależności Krymu do Rosji.

Jednym z nieoficjalnych warunków, jakie miała stawiać Rosja, była rezygnacja Ukrainy z Krymu właśnie oraz z czterech obwodów, w których Rosja przeprowadziła nielegalne referenda i których terytoria okupuje – chersoński, zaporoski, doniecki i ługański.