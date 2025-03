- Jesteśmy w stałym kontakcie, ale nie ma to jak bezpośrednia rozmowa - powiedział szef resortu spraw zagranicznych Radosław Sikorski po spotkaniu ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Andrijem Sybihą, dotyczącym rozmowom w Dżuddzie w Arabii Saudyjskiej. Sybiha potwierdził, że w Dżuddzie Ukraina zgodziła się na 30-dniowe zawieszenie broni zaś Stany Zjednoczone na to, by wznowić dostawy broni przez Rzeszów.