Podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa Sikorski przekonywał, że „należy pozostać na obranym kursie i wspierać Ukrainę tak długo, jak kraj ten chce się bronić”. - Aby przekonać Putina do tego, by był bardziej rozsądny, trzeba przekonać go, że cena, którą musiałby zapłacić, byłaby nie do zaakceptowania - ocenił szef polskiej dyplomacji. Podkreślił, że Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie "klasyczną wojnę kolonialną", które zazwyczaj trwają dekadę.