Donald Trump i Joe Biden zgodnie domagają się zakończenia walk w Strefie Gazy

Tymczasem prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że jeśli do 20 stycznia, czyli do objęcia przez niego rządów w Białym Domu, nie dojdzie do uwolnienia zakładników, „rozpęta się piekło”. Również Joe Biden, ustępujący prezydent USA naciskał, by do porozumienia doszło jeszcze za jego kadencji.



Biden miał rozmawiać w niedzielę z Beniaminem Netanjahu, podkreślając „natychmiastową potrzebę zawieszenia broni w Strefie Gazy i powrotu zakładników oraz napływu pomocy humanitarnej” do enklawy po zakończeniu walk.



Izrael rozpoczął operację odwetową w Strefie Gazy po niespodziewanym ataku Hamasu z 7 października 2023 roku. W ataku Hamasu na Izrael zginęło 1 200 osób, a Palestyńczycy wzięli w jego trakcie ok. 250 zakładników w Izraelu.



Z kolei w izraelskiej operacji odwetowej zginęło ponad 46 tys. osób, głównie cywilów – podaje strona palestyńska.



Przeciwko porozumieniu z Hamasem opowiada się minister finansów Izraela, Bezalel Smotrich, przedstawiciel radykalnych nacjonalistów w rządzie Netanjahu. Jego zdaniem zawieszenie broni na obecnych warunkach będzie „kapitulacją” i „katastrofą dla bezpieczeństwa narodowego Izraela”.