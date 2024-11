Przełom w sprawie ofiar rzezi wołyńskiej. "Nie ma przeszkód do ekshumacji"

Andrij Sybiha przybył dziś do Warszawy na rozmowy z szefem polskiego MSZ. Wczoraj rzecznik MSZ Paweł Wroński powiedział, że kwestia ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej będzie jednym z tematów poruszanych podczas spotkania.



Po rozmowie podczas wspólnej konferencji prasowej Sybiha podkreślił, że zarówno Polacy, jak i Ukraińcy są zainteresowani tym, aby żadne nieporozumienia nie dzieliły obydwu narodów.



Minister poinformował, że obecnie trwają prace ukraińsko-polskiej grupy roboczej pod egidą ministerstw kultury, która ma na celu wypracowanie mechanizmów prowadzenia prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych.



Radosław Sikorski z kolei przekazał, że Kijów nie widzi przeszkód do prowadzenia prac przez polskie instytucje państwowe i prywatne, we współpracy z właściwymi instytucjami z Ukrainy i zgodnie z ustawodawstwem ukraińskim. Strona ukraińska zadeklarowała gotowość do pozytywnego rozpatrywania wniosków w sprawie ekshumacji.