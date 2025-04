Czy Indie zagrożą bezpieczeństwu żywnościowemu Pakistanu?

W Pakistanie rzeki odgrywają bardzo ważną rolę - są źródłem energii (zasilają hydroelektrownie), a wody z nich są wykorzystywane na szeroką skalę do nawadniania pól. Pakistan w przeszłości oskarżał Indie o to, że ta zmienia biegi rzek poprzez budowę zapór i tam, czemu Indie zaprzeczają.



Pakistan obawia się, że indyjskie tamy pozbawią dopływu wody rzeki, które zapewniają 80 proc. wody wykorzystywanej do nawadniania pól przez rolników. Z kolei Indie zarzucały Pakistanowi, że ten stara się blokować budowę przez New Delhi hydroelektrowni, mimo że traktat to dopuszcza.



Już brakuje nam wody, z powodu zmian klimatycznych. Małe ilości opadów w tym roku (...) oznaczają, że poziom wody jest już o 20-25 proc. niższy niż przed rokiem Khalid Hussain Baath, przewodniczący związku pakistańskich rolników

Zawieszenie obowiązywania Traktatu nie doprowadzi raczej do natychmiastowego zmniejszenia zasobów wodnych Pakistanu, ale – jak pisze Reuters – sam fakt, że Indie mogą podjąć działania mające to na celu musi wywoływać w Islamabadzie niepokój dotyczący m.in. bezpieczeństwa żywnościowego.



Zawieszenie traktatu oznacza też, że Indie mogą przestać przekazywać Pakistanowi informacje na temat zrzutów wód ze zbiorników wodnych a także informacji na temat zagrożenia powodziowego. New Delhi nie będzie również zobowiązane do uwalniania minimalnych ilości wody w okresach niskiego przepływu.