Zamach w rejonie Pahalgam, za który odpowiedzialność wziął na siebie Ruch Oporu Kaszmiru, sprzeciwiający się indyjskiemu zwierzchnictwu nad Kaszmirem i Dżammu, doprowadził do poważnego napięcia między Indiami a Pakistanem. Indie twierdzą, że Pakistan był zamieszany w najkrwawszy od lat zamach w Kaszmirze (czemu Pakistan zaprzecza).

Indie-Pakistan: Zawieszony Traktat w sprawie wód Indusu, groźba wojny

Indie po zamachu anulowały wizy obywatelom Pakistanu przebywającym na ich terytorium, wydaliły pakistańskich attachés wojskowych i część dyplomatów z placówki w New Delhi, a przede wszystkim zawiesiły obowiązywanie Traktatu w sprawie wód Indusu, co stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego Pakistanu. Pakistan grozi wojną, jeśli Indie zaczną blokować lub zmieniać bieg rzek objętych traktatem, co może zmniejszyć jego zasoby wodne. Pakistan wstrzymał handel z Indiami, anulował wizy dla obywateli Indii i nakazał opuszczenie kraju części indyjskich dyplomatów.

W czasie piątkowej wizyty w Kaszmirze gen. Dwivedi ma dokonać przeglądu środków bezpieczeństwa na terenie tego regionu, pojawi się też prawdopodobnie w miejscu ataku terrorystycznego. Dzień wcześniej premier Narendra Modi zapowiedział, że Indie będą ścigać sprawców zamachu nawet „na krańcach ziemi”.

Istnieją obawy, że Indie przeprowadzą atak militarny na cele na terytorium Pakistanu, tak jak zrobiły to w 2019 roku po zamachu terrorystycznym w Kaszmirze, w którym zginęło ok. 40 funkcjonariuszy indyjskiej formacji paramilitarnej. Do działań militarnych przeciwko Pakistanowi wzywa część polityków rządzącej Indiami Indyjskiej Partii Ludowej (Bharatiya Janata Party).