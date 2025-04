„Nie jestem zadowolony z (powodu) rosyjskich ataków na Kijów” - napisał prezydent USA w serwisie społecznościowym Truth Social. „Niepotrzebne i w bardzo nieodpowiednim czasie" - dodał.



„Władimir, przestań!” - dodał Trump zwracając się do rosyjskiego przywódcy, Władimira Putina. „5 tys. żołnierzy ginie każdego tygodnia. Zawrzyjmy porozumienie pokojowe!” - zaapelował prezydent USA.

W nocy z 23 na 24 kwietnia Rosjanie atakowali Ukrainę przy użyciu ponad 200 środków napadu powietrznego

Rosjanie użyli w nocy z 23 na 24 kwietnia ponad 200 środków napadu powietrznego do ataku na Ukrainę. Kijów był celem ataku z użyciem pocisków balistycznych, manewrujących i dronów-kamikadze. W ataku na ukraińską stolicę zginęło co najmniej 8 osób, a ponad 70 zostało rannych. Celem nocnego ataku był również Charków – drugie największe ukraińskie miasto.



Rzecznik Kremla pytany o doniesienia na temat skutków ataku przekonywał, że Rosjanie atakują na Ukrainie jedynie cele wojskowe i okołowojskowe. Tymczasem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przypomniał, że do ataku doszło 44 dni po tym, jak Ukraina zgodziła się na propozycję USA dotyczącą 30-dniowego, bezwarunkowego zawieszenia broni, której jednak nie przyjęła Rosja. „44 dni, gdy Rosja nadal zabija ludzi i unika twardej presji i odpowiedzialności za to. Jest bardzo ważne, by wszyscy na świecie widzieli i rozumieli to, co się naprawdę dzieje” - napisał na Facebooku Zełenski.