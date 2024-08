W 2019 roku doszło do zerwania rozmów między Donaldem Trumpem a Kim Dzong Unem w czasie szczytu w Wietnamie w związku z różnicą zdań w sprawie warunków, w których miałoby dojść do zniesienia sankcji nałożonych na Koreę Północną (Pjongjang chciał to uzyskać przed całkowitą rezygnacją z posiadania broni atomowej). Według Ri doszło do tego ponieważ Kim Dzong Un zaufał „niedoświadczonym” dowódcom wojskowym w kwestii dyplomacji atomowej.



- Kim Dzong Un nie wie zbyt wiele o stosunkach międzynarodowych i dyplomacji, ani jak dokonywać strategicznych osądów (sytuacji) - stwierdził dyplomata.



- Tym razem MSZ z pewnością będzie odpowiedzialny (za negocjacje) i Trumpowi nie będzie tak łatwo związać ręce Korei Północnej jak cztery lata temu, bez oferowania jej czegokolwiek — dodał.



Korea Północna liczy, że Rosja zablokuje nakładanie na nią kolejnych sankcji

Ri mówił też, że zbliżenie z Rosją daje Korei Północnej nie tylko pomoc od większego sąsiada w zakresie technologii rakietowej i pomoc gospodarczą. Ważniejsze jest — jego zdaniem — to, że Rosja może zablokować w RB ONZ nakładanie kolejnych sankcji na Koreę Północną i ograniczać już nałożone sankcje. Stosunki z Rosją mają też wzmocnić pozycję Korei Północnej w rozmowach z USA.