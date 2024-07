Kishida wyraził też obawę ze względu na domniemaną rolę Chin we wspieraniu wysiłku wojennego Rosji na Ukrainie, chociaż nie wymienił Państwa Środka z nazwy.



Premier Japonii ostrzega: To co stało się na Ukrainie, może wydarzyć się w Azji

„Bezpieczeństwo euroatlantyckie i indo-pacyficzne są nierozerwalnie związane, a rosyjska agresja przeciw Ukrainie i pogłębiająca się współpraca wojskowa (Rosji) z Koreą Północną wyraźnie o tym przypominają” - stwierdził japoński premier.



„Japonia jest zdeterminowana, by wzmocnić swoją współpracę z NATO i swoimi partnerami” - podkreślił Kishida, który został zaproszony na szczyt Sojuszu, który 9 lipca zaczyna się w Waszyngtonie.



Zdaniem premiera Japonii świat „nie powinien tolerować prób zakłócenia ustanowionego porządku międzynarodowego podejmowanych przez niektóre kraje”. Ostrzegł, że to co dzieje się dziś na Ukrainie może wydarzyć się jutro w Azji wschodniej. Wezwał też do współpracy w mierzeniu się z nowymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa, które przekraczają granice geograficzne, takimi jak cyberataki czy konflikty w przestrzeni kosmicznej.