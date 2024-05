Rosja próbuje zmienić granice morskie na Bałtyku? Projekt ministerstwa znika ze strony

Niejasne było też, dlaczego sprawami dyplomatycznymi zajmuje się wojsko, a nie resort dyplomacji.

Za to projektowi towarzyszyły rozpoczęte we wtorek ćwiczenia rosyjskiej armii z użyciem taktycznych głowic jądrowych. W ich zasięgu znalazłyby się ewentualnie wszystkie państwa (od Finlandii po Polskę), którym granice chciałaby przesuwać armia Kremla.

Finlandia podchodzi ostrożnie. Litwa uważa takie działanie za prowokacje

– Finlandia działa tak, jak zawsze: spokojnie i w oparciu o fakty – wyjątkowo wstrzemięźliwie jak na sytuację zareagował fiński premier Petteri Orpo. Helsinki od razu też przypomniały, że istnieje Konwencja ONZ o Prawie Morza, a tam są zapisy, jak w cywilizowany sposób tworzyć i dokonywać zmian w morskich strefach przybrzeżnych. Tymczasem Helsinek i innych stolic nikt z rosyjskiej strony o niczym nie informował.

Równie spokojnie potraktował sprawę polski resort dyplomacji. – Na razie nie bardzo wiemy, co to wszystko znaczy, czy to aby nie tzw. fakt medialny – tłumaczył „Rz” jeden z dyplomatów.

Czytaj więcej Dyplomacja Ministerstwo Obrony Rosji proponuje zmianę granicy morskiej kraju. Komentarz Kremla Propozycja Ministerstwa Obrony Rosji dotycząca zmian granicy wód terytorialnych Rosji w rejonie Morza Bałtyckiego jest związana z zapewnieniem bezpieczeństwa Rosji i zmieniającą się sytuacją - tak rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, odniósł się do pytania o propozycję Ministerstwa Obrony Rosji dotyczącą korekty granicy morskiej Rosji na Bałtyku.

Litwa za to odpowiedziała znacznie bardziej emocjonalnie. – To jest celowa prowokacja skierowana na eskalację w stosunkach z sąsiadami – poinformował litewski MSZ.