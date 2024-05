- Rosja umieściła na niskiej orbicie Ziemi satelitę, który, jak oceniamy, jest prawdopodobnie bronią przeznaczoną do użycia w kosmosie, prawdopodobnie zdolną do atakowania innych satelitów na niskiej orbicie Ziemi — powiedział gen. Ryder odpowiadając na pytanie dziennikarza ABC News.



Reklama

Rosyjska broń umieszczona na tej samej orbicie co amerykański satelita

- Rosja umieściła tę nową broń na tej samej orbicie, na której znajduje się amerykański, rządowy satelita — dodał gen. Ryder. - Ma ona cechy przypominające wcześniej umieszczone przez Rosję na orbicie systemy — w 2019 i 2022 roku — mówił też.



Czytaj więcej Plus Minus Czy III wojna światowa wybuchnie w kosmosie? NATO uznało przestrzeń kosmiczną za tak istotną dla swojego bezpieczeństwa, że atak na satelitę należącego do któregoś z jego członków może pociągnąć za sobą wspólną odpowiedź całego sojuszu. To ważne, bo Rosjanie coś knują, jeśli chodzi o broń antysatelitarną.

- Oczywiście jest to coś, co będziemy monitorować - podkreślił przedstawiciel Pentagonu. - Jesteśmy odpowiedzialni za to, by być gotowymi do ochrony i obrony domeny kosmicznej i zapewnienia ciągłego i nieprzerwanego wsparcia naszych połączonych sił. I będziemy nadal szukać równowagi między potrzebą ochrony naszych interesów w kosmosie i naszą wolą zachowania stabilnego i zrównoważonego środowiska w przestrzeni kosmicznej — dodał.