Projekt rezolucji rozpatrywany był przez komitet Rady Bezpieczeństwa ONZ, który „nie był w stanie jednogłośnie stwierdzić” czy Palestyna spełnia kryteria, by uznać ją za członka ONZ — wynika z raportu komitetu, z którym zapoznał się Reuters.



Komitet Rady Bezpieczeństwa ds. przyjmowania nowych członków, w skład którego wchodzą przedstawiciele wszystkich 15 państw tworzących RB ONZ — przygotował raport po dwóch spotkaniach w ubiegłym tygodniu.



Jaki status w ONZ ma obecnie Palestyna?

„W kwestii czy wniosek spełnia wszystkie kryteria członkostwa... Komitet nie był w stanie udzielić jednogłośnej rekomendacji Radzie Bezpieczeństwa” - czytamy w raporcie. „Przedstawiane były różne poglądy” - piszą autorzy.



Mimo to Autonomia Palestyńska dąży do tego, by projekt rezolucji w tej sprawie był przedmiotem głosowania w Radzie Bezpieczeństwa ONZ nawet w najbliższy czwartek. Będąca obecnie niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa Algieria rozsyłała projekt rezolucji we wtorek.