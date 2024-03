Państwa UE wezwane do przestawienia gospodarek na wojenne tory

Przywódcy państw UE wezwani do tego, by ich gospodarki zaczęły działać "na stopie wojennej" (dosł. on war footing). Sformułowania takiego użył przewodniczący RE, Charles Michel, w liście skierowanym do przywódców Unii Europejskiej przed szczytem w Brukseli.