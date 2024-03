Drugi dzień wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w USA. Tematy: energetyka i obronność

Korespondencja z Savannah (Georgia)

Prezydent po dniu w Waszyngtonie udał się do miasta Savannah, w stanie Georgia. Po tym, jak rozmowy delegacji w Białym Domu przedłużyły się, delegacja prezydenta Dudy nieco później, niż zakładał pierwotny plan dotarła do Savannah — stało się to późnym wieczorem czasu lokalnego. Prezydentowi towarzyszą szef gabinetu Marcin Mastalerek, szef BBN Jacek Siewiera, minister Wojciech Kolarski.

Premier Donald Tusk – zgodnie z pierwotnym planem – po zakończeniu rozmów w Białym Domu udał się wraz ze swoją delegacją z powrotem do Polski.

Czytaj więcej Komentarze Jędrzej Bielecki: Polska mocno stawia na Bidena „Pańska kampania wyborcza w 2020 roku była dla nas inspiracją” – zwrócił się w Białym Domu do Joe Bidena Donald Tusk. Mając u boku Andrzeja Dudę, powiązał tym samym populizm PiS i byłego prezydenta USA Donalda Trumpa. Polski premier jasno więc zadeklarował swoje preferencje.

Prezydent Andrzej Duda odwiedzi elektrownię atomową jak ta, która ma powstać w Polsce

Dwa środowe punkty na trasie prezydenta w USA łączą się tematami wtorkowych rozmów w Waszyngtonie, w Białym Domu.