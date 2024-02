- Mój mąż nie zobaczy pięknej Rosji przyszłości — powiedziała Nawalna. Władze Rosji poinformowały o śmierci Nawalnego 16 lutego. Po śmierci opozycjonisty Julia Nawalna mówiła, że jej mąż został zamordowany, ale szef ukraińskiego wywiadu, gen. Kyryło Budanow twierdzi, że Nawalny zmarł z przyczyn naturalnych (powodem śmierci miał być zakrzep).



Reklama

Julia Nawalna w PE: Zrobię co w mojej mocy, żebyśmy zobaczyli piękną Rosję

Nawalna mówiła w PE, że Europa musi walczyć z „gangiem przestępczym”, który rządzi Rosją i zaapelowała, by nie stosować wobec Rosji Władimira Putina metod dyplomatycznych. Jak dodała w gangu Putina są „truciciele” i „mordercy”. Zaapelowała, by z reżimem kremlowskim walczyć metodami stosowanymi do walki ze zorganizowaną przestępczością - i prowadzić dochodzenia dotyczące przestępstw finansowych popełnianych przez przedstawicieli reżimu na Kremlu.



- Dziesiątki miliony Rosjan są przeciw Putinowi — przekonywała też Nawalna. - Ich nie należy prześladować, z nimi należy współpracować - dodała. Żona Aleksieja Nawalnego dodała, że Putin musi odpowiedzieć za to co zrobił Rosji, Ukrainie i jej mężowi.



- Mój mąż nigdy nie zobaczy jak będzie wyglądać piękna Rosja przyszłości, ale my musimy ją zobaczyć. I zrobię co w mojej mocy, by to marzenie się spełniło, by zło upadło a piękna przyszłość nadejdzie — dodała.