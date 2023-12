Porażka PiS. Absolwenci szkoły w Moskwie wracają do MSZ

– Moskiewski Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych (MGIMO) był inwestycją w funkcjonowanie rosyjskiego imperializmu. Absolwenci mieli służyć racji stanu tego imperium – mówił w lutym 2023 r. w „Gazecie Polskiej Codziennie” ówczesny szef MSZ Zbigniew Rau z PiS. Informował, że w resorcie od „realnie od dwóch miesięcy” nie ma absolwentów MGIMO, co jest pokłosiem ustawy, przyjętej w 2022 roku.

Których dyplomatów zwolniło PiS?

Sejm znowelizował wówczas ustawę o służbie zagranicznej, uznając, że osoba, która kształciła się za granicą w uczelniach, prowadzonych przez organy bezpieczeństwa lub resorty dyplomacji, może być zatrudniona w polskim MSZ tylko po uzyskaniu zgody szefa służby zagranicznej. Nowelizacja robiła wyjątek dla uczelni z naszych obecnych krajów sojuszniczych, jednak i tak miała szeroki zakres. Teoretycznie obejmowała m.in. pracujących w MSZ absolwentów Instytutu Dyplomacji i Spraw Międzynarodowych Tajwanu, Akademii Dyplomatycznej w Indiach czy Instytutu Rio Branco w Brazylii. Jednak kierownictwo ministerstwa nie ukrywało, że w praktyce ustawa dotyczy tylko MGIMO. I rzeczywiście, wygaszono stosunki pracy wyłącznie absolwentów tej uczelni, łącznie 35 osób.

Satysfakcja ministra z tego, że absolwenci już nie pracują, nie trwała długo. Z naszych informacji wynika, że jeszcze w czasie pełnienia przez niego funkcji zwolnieni dyplomaci zaczęli wracać do pracy. Potwierdza to biuro rzecznika MSZ. „Od 26 września 2023 roku sukcesywnie zapadają wyroki przywracające do pracy i zasądzające właściwe odszkodowania. Dotychczas zapadło 19 wyroków, w tym 17 przywracających do pracy, a dwa oddalające powództwo. W obu przypadkach oddalenia powództwa została wniesiona apelacja. Wyroki nie są jeszcze prawomocne. Sprawy toczą się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieście” – informuje MSZ.

Dlaczego sądy przywracają zwolnionych?

Dodaje, że „przywracając pracowników do pracy sąd zasądza także odszkodowania wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia oraz zwrot kosztów sądowych, natomiast w sytuacji osób w przedemerytalnym wieku ochronnym - pełny zwrot świadczeń za okres pozostawania bez pracy oraz koszty sądowe”.