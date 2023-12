Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia to idealna okazja, by obdarować bliskich czymś wyjątkowym. Vouchery do Teatru Polonia i do OCH-Teatru stanowią znakomitą propozycję dla miłośników kultury. Są wśród nich bilety dla dwojga, karnety oraz bilety otwarte, które można podarować rodzinie, przyjaciołom, bliskim czy współpracownikom. Dzięki temu obdarowani mogą cieszyć się wyjątkowym wieczorem w teatrze, bez ryzyka nieodpowiedniego wyboru terminu czy spektaklu. A repertuar obu teatrów jest bardzo szeroki - każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie.