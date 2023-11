"Rozejm olimpijski"? Putin nie chce przerywać wojny w przyszłym roku

Rosjanie widzą sytuację zupełnie inaczej. – Obserwujemy niebezpieczną tendencję ingerencji polityki w sport, przekształcenia go w narzędzie presji politycznej – twierdzi Maria Zabołocka, zastępczyni rosyjskiego przedstawiciela w ONZ. Oskarżała też Międzynarodowy Komitet Olimpijski o „hipokryzję i cynizm” z powodu niedopuszczenia rosyjskich sportowców do występowania w igrzyskach pod rosyjską flagą.

Dlaczego Ukraina gotowa jest się zgodzić na olimpijski rozejm

Nasi rozmówcy w Kijowie uważają, że „rozejm olimpijski” mógłby być pierwszą próbą zawieszenia broni od początku wojny i nie wymagał by bezpośrednich rozmów z Rosją i popisania żadnych porozumień z Putinem. – To byłoby takim testem, sprawdzianem. Na takie zawieszenie broni mogłaby się zgodzić Ukraina na czas trwania igrzysk. Na zawarcie długoterminowego porozumienia z Rosji bez odzyskania terytoriów nie ma dzisiaj zgody ani władz w Kijowie, ani większości ukraińskiego społeczeństwa. Nastroje mogą się jednak zmieniać, w zależności od tego jak długo wojna będzie trwała – mówi „Rzeczpospolitej” Wołodymyr Fesenko, czołowy kijowski politolog.

– Myślę, że Putin stawia na długą wojnę, co najmniej do wyborów prezydenckich w USA. Nie oznacza to też, że od razu rozpocznie rozmowy, będzie chciał zmęczyć świat wojną. Kreml chce wykorzystać wewnętrzne spory w USA, konflikt na Bliskim Wschodzie oraz stawia na zmęczenie wojną w Europie. Nie chce negocjacji i zawieszenia broni. W Moskwie uważają, że Ukraina słabnie i wzmacniają wojenną presję – dodaje ekspert.

Putin już toczył wojny w czasie igrzysk

W przeszłości Rosja wielokrotnie popierała „rozejm olimpijski”, ale wielokrotnie też go złamała. Kilkudniowa wojna z Gruzją rozpoczęła się 7 sierpnia 2008 roku, dzień przed rozpoczęciem letnich igrzysk w Pekinie. Władimir Putin wydał rozkaz przerzucenia „zielonych ludzików” na Krym gdy jeszcze trwały zimowe igrzyska olimpijskie w Soczi w lutym 2014 roku. W lutym 2022 roku wielu ekspertów uważało, że nie rozpocznie pełnoskalowej wojny z Ukrainą w trakcie trwających zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie.

Czytaj więcej Sport Czy Rosja będzie na igrzyskach w Paryżu? Maja Włoszczowska: MKOl na razie obserwuje Maja Włoszczowska, czyli dwukrotna wicemistrzyni olimpijska i członkini Komisji Zawodniczej Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) wyjaśnia „Rz” czy Thomas Bach gra na czas oraz co z Rosjanami na igrzyskach w Paryżu.

Wówczas zachodnie media powołując się na wysokiej rangi chińskich dyplomatów informowały, że o nierozpoczęcie wojnie w czasie igrzysk Putina miał osobiście prosić chiński przywódca Xi Jinping. Gdyby posłuchał, działania wojenne nie rozpoczęłyby się aż do 20 marca (tydzień po zakończeniu igrzysk paraolimpijskich). Gospodarz Kremla najechał jednak Ukrainę 24 lutego.