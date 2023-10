Jacek Czaputowicz: Afera wizowa jest faktem

Nie, nie ma żadnego znaczenia. Można to czytać w następujący sposób: mimo że wprowadzone zostaje prawo, które jest dla nas niekorzystne, to dalej będziemy się mu przeciwstawiać. Być może będzie można jeszcze coś zmienić w tej kwestii podczas konsultacji z PE. Ale jestem raczej sceptyczny co do tego. Premier mógł zawetować paragraf o warunkowości, bo decyzja w tej sprawie była podejmowana jednomyślnie. A w tym wypadku mamy głosowanie większościowe. Jest to nasza kolejna porażka i sukces federalizmu w UE. Osobiście jestem zwolennikiem utrzymania kompetencji państw. Dlatego jestem bardzo krytyczny co do tej decyzji UE i polskiego rządu, który doprowadził do uchwalenia tego prawa.

Można było do tego nie dopuścić?

Wydaje mi się, że tak, gdy byłem ministrem, to sprawa wydawała się dogadana. Z doniesień, które do nas dochodzą, wynika, że minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński, który reprezentuje Polskę w Radzie ds. Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, w ogóle nie jeździł na jej spotkania. W zastępstwie wysyłał podsekretarza stanu. Trzeba jednak pamiętać, że żaden wicepremier czy minister spraw wewnętrznych nie będzie się liczył ze zwykłym urzędnikiem. A w UE chodzi przecież o to, żeby przekonywać swoich partnerów. Podejrzewam, że MSWiA i MSZ po prostu się tym nie zajęły.

Czytaj więcej Polityka Morawiecki w imieniu Polski odrzuca paragraf konkluzji szczytu RE dotyczący migracji "Jako odpowiedzialny polityk oficjalnie ODRZUCAM cały paragraf konkluzji szczytu dotyczący migracji. Polska jest i pozostanie bezpieczna pod rządami Prawa i Sprawiedliwości!" - napisał szef rządu na Facebooku.

Czy polityka PiS-u prowadzi Polskę do wyprowadzenia z UE?

Grozi nam inny scenariusz, w którym UE integruje się w węższych kręgach. Polacy nie pozwolą na wyprowadzenie Polski z UE. Będziemy mieć raczej do czynienia z coraz większą marginalizacją Polski w UE. Nie będziemy mieli środków europejskich i zawsze będą nas przegłosowywali, jak w przypadku pakietu migracyjnego. Państwa mogą się zacząć integrować wokół strefy euro. Niemcy zapowiedziały, że nie będą czekały na Polskę. Zostaniemy w UE, która będzie wydmuszką, a najważniejsze decyzje, np. dotyczące budżetu, będą podejmowane w mniejszym gronie.