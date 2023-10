Premier Armenii rozbija rosyjski sojusz. Uderza w Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenkę

Prezydent Wołodymyr Zełenski opublikował swoje zdjęcie z premierem Armenii Nikolem Paszynianem. Spotkali się 5 października w Grenadzie, przy okazji szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Nie wiemy o czym rozmawiali - wydano jedynie krótki komunikat ukraińskiej strony, w którym znalazły się standardowe sformowania o „bezpieczeństwie na Kaukazie Południowym ” oraz „przyjaznych relacjach pomiędzy krajami”. Na zdjęciu widzimy, że prezydent Zełenski w sposób emocjonalny coś tłumaczy przywódcy Armenii, który pokornie się temu przesłuchuje.

Dlaczego spotkanie Nikoli Paszyniana z Wołodymyrem Zełenskim ma przełomowe znaczenie?

To było spotkanie „na stojąco” i wygląda na to, że nie trwało zbyt długo. Ale ma przełomowe znaczenie, gdyż żaden z przywódców państw Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (ODKB) od początku rosyjskiej agresji nie spotykał się z ukraińskim przywódcą. Relacje Ukrainy z Białorusią Łukaszenki de facto zostały zamrożone po tym, jak przepuścił rosyjskie wojsko. Z Kirgizji Kijów wycofywał wiosną 2022 roku swojego ambasadora, bo prezydent tego kraju Sadyr Żaparow poparł działania Rosji na początku agresji. Z przywódcą Tadżykistanu ukraiński prezydent rozmawiał dotychczas chyba tylko raz i to przez telefon. Emomali Rahmon dzwonił do Kijowa w kwietniu 2019 roku, by pogratulować Zełenskiemu zwycięstwa. Z kolei z prezydentem Kazachstanu, Kasymem-Żomartem Tokajewem, Wołodymyr Zełenski spotykał się po raz ostatni w 2019 roku.

Paszynian jako jedyny przywódca państwa należącego do sterowanego przez Rosję sojuszu militarnego odważył się spotkać z największym obecnie wrogiem Władimira Putina. Ale nie tylko z nim.

Nikola Paszinian spotkał się też ze Swietłaną Cichanouską

Zdjęcia ze spotkania z Paszynianem w Grenadzie opublikowała też liderka wolnej Białorusi Swiatłana Cichanouska. Z opublikowanych przez jej biuro komunikatów dowiadujemy się, że w rozmowie z Paszynianem "przekazała w imieniu Białorusinów narodowi ormiańskiemu słowa poparcia" w związku z sytuacją w Górskim Karabachu.