Viktor Orban: Węgry przeciwne dalszej pomocy finansowej UE dla Ukrainy

- Jedna sprawa jest jasna, my Węgrzy... nie damy więcej pieniędzy Ukrainie, dopóki nie powiedzą nam na co przeznaczono poprzednie ok. 70 mld euro - podkreślił węgierski premier nawiązując do pomocy, jaką UE przekazywała w przeszłości Ukrainie.

Węgry nie chcą finansować kosztów obsługi długu UE

- Uważamy to za całkowicie absurdalne i niedorzeczne, że musimy przeznaczać więcej pieniędzy na finansowanie kosztów obsługi długu w związku z pożyczką, z której wciąż nie otrzymaliśmy funduszy, które nam przysługują - dodał w kontekście środków z Funduszu Odbudowy, które nadal nie płyną na Węgry (podobnie jak do Polski) w związku z zastrzeżeniami UE w kwestiach związanych z praworządnością.

Orban wypowiadał się dla węgierskiego radia na marginesie szczytu UE w Brukseli.