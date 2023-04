Morawiecki w Waszyngtonie. USA na osi z Polską

W polityce liczy się wyczucie czasu – „timing”, jak mówią konsultanci i spindoktorzy. Moment wizyty premiera Mateusza Morawieckiego w Waszyngtonie – która trwała trzy dni i obejmowała m.in. rozmowy z wiceprezydent Kamalą Harris i przedstawicielami amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego – wyznaczyły słowa prezydenta Francji o „strategicznej autonomii” Europy i o Tajwanie. Te słowa były gorąco komentowane w Waszyngtonie. Sama wizyta była oczywiście przygotowywana dużo wcześniej.

Trudno się jednak dziwić, że premier Morawiecki niemal w każdym wystąpieniu publicznym wspominał o Chinach i o ryzyku rosyjsko-chińskiego sojuszu w kontekście ryzyk dla globalnego porządku. A to nuta, która waszyngtońską elitę naprawdę porusza. – Jeśli nie daj Boże upadnie Ukraina, to Tajwan będzie następny – powiedział Morawiecki w czwartek w trakcie wystąpienia w jednym z najważniejszych waszyngtońskich think tanków Atlantic Council. I przypominał niedawne słowa przywódcy Chin, że „obecne czasy to rzadka okazja na rewizję światowego porządku ustanowionego sto lat temu”. Morawiecki w swojej retoryce podkreśla mniej lub bardziej wprost, że Polska w przeciwieństwie do Francji stawia na „strategiczne partnerstwo” Europy i USA.

Komentując wizytę premiera Morawieckiego, popularny w stolicy USA portal Politico nazwał go wręcz grającym w stolicy USA rolę „anty-Macrona”.

– To jeden z najważniejszych dla Polski i dla rządu efektów tej wizyty, przynajmniej w sferze wizerunku – podsumował jeden z naszych rozmówców z okolic rządu. Atmosfera spotkań, w tym rozmowy z wiceprezydent Harris, była – jak twierdzą nasi rozmówcy – bardzo dobra. – W Waszyngtonie jest doskonałe wyczucie politycznej sytuacji w Polsce – podsumowuje jeden z naszych rozmówców z okolic rządu.

Protokół zbieżności

Oś geopolityczna to jeden z elementów całej wizyty. Kolejny to pogłębienie współpracy między Polską a USA w sferze militarnej, energetycznej i gospodarczej. Morawiecki w trakcie wizyty – po rozmowie z wiceprezydent Kamalą Harris i jej doradcami, która trwała zresztą dużo dłużej, niż planowano – zapowiedział m.in. nowe inwestycje amerykańskie w Polsce w sferze nowoczesnych technologii.