- Przedstawiono nam możliwość rozmów na temat tego czy chcemy uczestniczyć w filarze drugim (nieatomowym) (partnerstwa) - powiedział Andrew Little, minister obrony Nowej Zelandii.

- Wskazałem, że będziemy gotowi to zbadać - dodał.

Tydzień wcześniej szefowa MSZ Nowej Zelandii, Nanaia Mahuta, spotkała się z przedstawicielami chińskiej dyplomacji, którzy wyrazili obawy w związku z zacieśnianiem się więzi wojskowych między Australią, Wielką Brytanią i USA.

W ramach partnerstwa strategicznego Australia pozyska okręty podwodne o napędzie atomowym - stając się pierwszym krajem, nie posiadającym broni atomowej, który ma takie okręty.

Istnieniu partnerstwa AUKUS zdecydowanie sprzeciwiają się Chiny

Drugi filar partnerstwa obejmuje współpracę w zakresie dzielenia się nowoczesnymi technologiami wojskowymi - w tym osiągnięciami w zakresie komputerów kwantowych i sztucznej inteligencji.



Nowa Zelandia wyrażała wątpliwości co do partnerstwa AUKUS, obawiając się, by nie doprowadziło ono do militaryzacji Pacyfiku.



Istnieniu tego partnerstwa zdecydowanie sprzeciwiają się Chiny.