Finlandia w NATO bez Szwecji? W piątek ważna decyzja fińskiego parlamentu

Fińskie kluby parlamentarne będą w piątek debatować nad tym kiedy ratyfikować traktat o przystąpieniu do NATO - informuje Reuters. W efekcie tej dyskusji może zapaść decyzja, by Finlandia weszła do NATO przed Szwecją, z którą wspólnie ubiega się o przystąpienie do Sojuszu.