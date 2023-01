Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 341 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski podkreśla, że ukraińska armia, broniąc się w obwodzie donieckim, broni całej Ukrainy.

- Pojadę do Polski, ale jeszcze nie wiem kiedy - odpowiedział Biden na pytania dziennikarzy w drodze ze śmigłowca Marine One do Białego Domu.

Na pytanie, czy Stany Zjednoczone zamierzają wysłać Ukrainie myśliwce F-16, prezydent odpowiedział krótko: - Nie.



O możliwej wizycie prezydenta USA w Polsce informowała kilka dni temu CNN. Polska jest rozważana jako przystanek w podróży, która miałaby się odbyć w pierwszą rocznicę napaści Rosji na Ukrainę.

Prezydent USA Joe Biden rozważa podróż do Europy w związku z przypadającą 24 lutego rocznicą inwazji Rosji na Ukrainę - poinformowało CNN dwóch pracowników Białego Domu.

Urzędnicy administracji Bidena zastrzegli, że podróż na terytorium Ukrainy jest mało prawdopodobna, ze względu na bezpieczeństwo.