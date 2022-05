Ławrow: Zachód nie ukrywa, że wypowiedział wojnę rosyjskiemu światu

- Zachód wypowiedział wojnę nam, całemu światu rosyjskiemu. Nikt już tego nie ukrywa, dochodzi to do absurdu, do samej chęci likwidacji Rosji i wszystkiego, co kojarzy się z naszym krajem - uważa szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow.