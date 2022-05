Ambasadorzy Finlandii i Szwecji przy NATO oficjalnie w środę przekazali wnioski swych państw o dołączenie do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Za rozszerzeniem NATO są niemal wszyscy członkowie sojuszu, swój sprzeciw zgłosili tylko Turcy.

Czytaj więcej Dyplomacja Erdogan blokuje rozmowy o przystąpieniu Szwecji i Finlandii do NATO Turcja zablokowała wstępną decyzję NATO o rozpatrzeniu wniosków Finlandii i Szwecji o przystąpienie do sojuszu, co stawia pod znakiem zapytania nadzieje na szybkie przystąpienie obu państw.

- Reakcja Moskwy na decyzję Helsinek o wstąpieniu do NATO będzie niespodzianką i zostanie podjęta przede wszystkim przez wojskowych po uwzględnieniu całego zestawu czynników i specyfiki charakterystycznej dla członkostwa Finlandii w Sojuszu Północnoatlantyckim - powiedziała rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa.

We wtorek możliwość rozszerzenia NATO skomentował szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow. Ocenił, że wejście Finlandii i Szwecji do sojuszu nie zmieni znacząco sytuacji, ponieważ oba kraje od dawna uczestniczyły we wspólnych ćwiczeniach z wojskami NATO.

- NATO brało terytorium tych państw pod uwagę, w czasie planowania militarnych działań na wschodzie. A więc, w tym sensie, nie ma prawdopodobnie dużej różnicy (czy kraje te są w NATO czy nie - red.) - dodał szef MSZ Rosji.