Przedstawiciel Kremla poinformował, że obecnie stanowisko Moskwy w sprawie przystąpienia Ukrainy do UE jest podobne do stanowiska w sprawie przystąpienia do NATO.

Poliański mówił również o możliwości wynegocjowania pokoju.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Zełenski: Ukraina może po raz pierwszy uzyskać gwarancje bezpieczeństwa - Jestem wdzięczny narodowi Ameryki i wszystkim naszym przyjaciołom w Kongresie i administracji (USA) za wsparcie - mówił prezydent Wołodymyr Zełenski w najnowszym wystąpieniu.

- Na tym etapie, szczerze mówiąc, nie widzę możliwości dyplomatycznego rozwiązania konfliktu, biorąc pod uwagę stanowisko Ukrainy i próby podsycania tego konfliktu ze strony państw zachodnich. Muszę przyznać, że w tej chwili nie ma miejsca na dyplomację - powiedział.

Zapytany, czy Rosjanie mogą użyć broni jądrowej, odpowiedział: "jeżeli zagrażasz mocarstwu nuklearnemu, musisz wziąć pod uwagę wszystkie opcje".

Rosjanie od początku sprzeciwiali się możliwości przystąpienia Ukrainy do NATO. Władze w Kijowie podczas negocjacji deklarowały możliwość porzucenia takiego planu pod warunkiem uzyskania gwarancji bezpieczeństwa ze strony innych państw.

Pod koniec marca, podczas ostatniego bezpośredniego spotkania grup negocjacyjnych z Ukrainy i Rosji w Stambule, szef rosyjskiej delegacji Władimir Miedinski deklarował, że Moskwa nie sprzeciwia się chęci Ukrainy przystąpienia do Unii Europejskiej.