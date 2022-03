Jak wynika z danych serwisu FlightRadar24, samolot z prezydentem RP po godz. 13:00 wystartował z Warszawy, ale po kilkudziesięciu kilometrach, w okolicy Warki, zawrócił. - Samolot z prezydentem zawrócił do Warszawy z przyczyn technicznych - potwierdziła Anna Dermont, p.o. rzecznika prasowego Lotniska Chopina.

Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot powiedział w Polsat News, że samolot, na pokładzie którego prezydent Duda udawał się do Rzeszowa, musiał "z powodów technicznych awaryjnie lądować i wrócić do Warszawy". - Prezydent w każdym momencie tego lotu był bezpieczny - podkreślił Szrot. Dodał, że prezydent Duda przesiadł się do samolotu rezerwowego. Maszyna ta ok. godz. 15:00 wylądowała w Rzeszowie. - Prezydent będzie realizował program swojej wizyty w Rzeszowie i spotkań z prezydentem Bidenem z pewnymi modyfikacjami - powiedział prezydencki minister.



Wcześniej, tuż po godz. 14:00, na lotnisku Rzeszów-Jasionka wylądował samolot z prezydentem USA Joe Bidenem. Amerykański przywódca w piątek rozpoczyna dwudniową wizytę w Polsce.

Według pierwotnego planu, prezydenta Bidena miał przywitać w Rzeszowie prezydent Duda. Po godz. 14:50 prezydent Biden opuścił pokład samolotu Air Force One i zszedł na płytę lotniska, gdzie został powitany przez ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Następnie Joe Biden odjechał na zaplanowane wcześniej spotkanie ze stacjonującymi w Polsce żołnierzami amerykańskimi.

Jak informowała wcześniej Kancelaria Prezydenta, Andrzej Duda i Joe Biden mieli dziś rozmawiać z przedstawicielami pozarządowych organizacji zaangażowanych we wspieranie uchodźców z Ukrainy. Prezydent Polski miał spotkać się także z żołnierzami 18 Dywizji Zmechanizowanej wykonującymi zadania w rejonach przygranicznych, z kolei prezydent USA miał odwiedzić żołnierzy 82 Dywizji Powietrznodesantowej.



Z informacji przekazanych przez Pawła Szrota wynika, że po wylądowaniu w Rzeszowie prezydent Andrzej Duda udał się na spotkanie z polskimi żołnierzami, a obaj prezydenci spotkają się ze sobą po spotkaniach z wojskowymi. Szef gabinetu prezydenta nie wiedział, w jakim miejscu dojdzie do tego spotkania. Zaznaczył, że to jedyna zmiana w programie wizyty prezydenta Bidena w Polsce.

W związku z sytuacją związaną z awarią prezydenckiego samolotu strona polska była w stałym kontakcie ze stroną amerykańską - przekazał Szrot.

W sobotę rozmowy prezydentów Polski i USA mają być kontynuowane w Warszawie.