- Ważne jest też zdanie, że chcemy wspierać Ukrainę w jej wysiłkach, aby przyłączyła się do naszej Europy - dodał.

Morawiecki mówił, że w czasie szczytu omawiano m.in. kwestie napływu do Europy dużej liczby uchodźców z Ukrainy.



- Dziennie wyjeżdża z Ukrainy między 100 a 200 tysięcy osób. Polska stanęła tutaj na wysokości zadania. Samorządy, rząd i Polacy wiedzą, że znajdujemy się w historycznym, krytycznym momencie, w momencie, gdy trzeba otworzyć drzwi. Te otwarte drzwi zostały tutaj zauważone - przekonywał.

Morawiecki mówił następnie, że Polska może liczyć na pomoc finansową ze strony UE, w związku z przyjęciem dużej liczby uchodźców.

- Środki finansowe będą płynęły do Polski szerokim strumieniem, dlatego, że jesteśmy głównym krajem, który przyjmuje uchodźców. Strona finansowa również została w znacznym stopniu, naprawdę bardzo znacznym stopniu, zabezpieczona. My dzisiaj doświadczamy kilku kryzysów jednocześnie: jednym z nich jest ogólnoświatowy kryzys gospodarczy i w tym kryzysie trzeba zachowywać się, z punktu widzenia budżetu, jak najbardziej odpowiedzialnie - podkreślał.

1,5 mln Tylu uchodźców z Ukrainy trafiło jak dotąd do Polski

- Już dziś w nocy przewodnicząca Ursula von der Leyen mówiła o środkach przekraczających miliard euro - dodał.

Morawiecki mówił również, że w czasie szczytu omawiano też kwestię sankcji wobec Rosji.



- Wszyscy zgadzają się z tym, że najbardziej surowe sankcje, te które są najbardziej konkretne, które dotyczą konkretnych ludzi w establishmencie kremlowskim, to sankcje dotyczące majątków oligarchów. To jest to, co postulowałem już wcześniej - zamrozić majątki wszystkich towarzyszy Putina. To się dzieje na naszych oczach, a ja za każdym razem postuluję, aby te majątki także konfiskować, a z tego skonfiskowanego majątku budować fundusz na odbudowę Ukrainy - podkreślił premier.