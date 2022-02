- Takie decyzje są nielegalne i nie do przyjęcia. Naruszają one prawo międzynarodowe, integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy, własne zobowiązania międzynarodowe Rosji i prowadzą do dalszej eskalacji kryzysu - powiedział w środę szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

Reklama

Unia Europejska rozszerzy obowiązujące sankcje o 351 członków rosyjskiej Dumy Państwowej, którzy 15 lutego głosowali za apelem do prezydenta Putina o uznanie niepodległości samozwańczych "republik" donieckiej i ługańskiej.

Sankcje dotkną również 27 osób i podmiotów, które odegrały rolę w podważaniu lub zagrażaniu integralności terytorialnej, suwerenności i niepodległości Ukrainy. Obejmują członków rządu, banki, oligarchów, którzy finansowo wspierają rosyjskie operacje oraz oficerów wojskowych.

Wprowadzone środki obejmują m.in. zamrożenie aktywów i zakaz udostępniania środków finansowych wymienionym osobom i podmiotom, jak również zakaz podróżowania na terytorium UE lub przejazd przez nie.

Reklama

Podjęta przez UE decyzja wprowadza zakaz importu towarów z obwodów donieckiego i ługańskiego, ograniczenie w handlu i inwestycjach związanych z niektórymi sektorami gospodarki, zakaz świadczenia usług turystycznych oraz zakaz eksportu niektórych towarów i technologii.

Czytaj więcej Polityka Lider separatystów: Chcemy rozmawiać z Ukrainą, ale możemy potrzebować pomocy "wielkiej Rosji" Wspierany przez Rosję przywódca separatystycznego z obwodu donieckiego powiedział w środę, że chce pokojowego uregulowania granic z Ukrainą, ale zastrzega sobie prawo do zwrócenia się o pomoc do "wielkiej Rosji".

Wprowadzono też zakaz finansowania Federacji Rosyjskiej, jej rządu i Banku Centralnego.

Dodatkowo UE ponownie wezwała Rosję do wycofania się uznania obwodów donieckiego i ługańskiego, dotrzymania swoich zobowiązań, przestrzegania prawa międzynarodowego i powrotu do rozmów prowadzonych w ramach formatu normandzkiego i trójstronnej grupy kontaktowej.

Autopromocja Podwajamy subskrypcje Kup kwartalną e‑prenumeratę, a my przedłużymy okres Twojej subskrypcji KUP TERAZ

Zapowiedziano, że w razie potrzeby Bruksela jest gotowa szybko przyjąć szerzej zakrojone sankcje polityczne i gospodarcze.