Rosja zgromadziła na terytorium Białorusi 30 tys. żołnierzy, którzy mają wziąć udział w rosyjsko-białoruskich ćwiczeniach, mających być testem dla sił odpowiedzi Związku Białorusi i Rosji.



Reklama

W odpowiedzi na zwiększoną liczbę rosyjskich wojsk w pobliżu granic Ukrainy, USA zdecydowały się na wysłanie blisko 3 tysięcy dodatkowych żołnierzy do Rumunii i Polski, a Niemcy rozważają zwiększenie liczby swoich żołnierzy, stacjonujących na Litwie.



Admirał Bauer nie wyklucza, że do państw flanki wschodniej NATO mogą wkrótce trafić kolejni żołnierze Sojuszu.

Czytaj więcej Polityka CNN: Zdjęcia satelitarne wskazują, że Rosja przesuwa czołgi w stronę granicy Nowe zdjęcia wykonane przez satelitę, w posiadanie których weszła stacja CNN wskazują, że duża baza wojskowa w Jelni, w pobliżu Smoleńska, opustoszała, a stacjonujące tam czołgi, artyleria i inny sprzęt wojskowy został przerzucony bliżej granicy z Ukrainą.

- To, gdzie będziemy mieć jednostki wojskowe na terenie różnych krajów sojuszu - dyskusja na ten temat jest efektem tego, co dzieje się obecnie. Tak, przyglądamy się temu. W efekcie mogą co do tego nastąpić w przyszłości zmiany - powiedział Bauer na konferencji prasowej w Wilnie.



Reklama

- W dużej mierze zależy to, oczywiście, od tego czy rosyjscy żołnierze na Białorusi pozostaną na Białorusi - dodał.

Szef Komitetu Wojskowego NATO zwrócił uwagę, że w ostatnim czasie Rosja sprowadziła na Białoruś szpitale polowe i jednostki wsparcia

Admirał Bauer ocenił też, że Rosja zgromadziła w pobliżu granic Ukrainy wystarczającą liczbę żołnierzy, by dokonać "poważnej inwazji" na terytorium sąsiada "do końca tego miesiąca". - Nie wiemy czy to zrobią, nie wiemy czy chcą to zrobić, czy nie - dodał.



Szef Komitetu Wojskowego NATO zwrócił przy tym uwagę, że w ostatnim czasie Rosja sprowadziła na Białoruś szpitale polowe i jednostki wsparcia, niezbędne w przypadku prowadzenia hipotetycznego natarcia.



Autopromocja Podwajamy subskrypcje Kup kwartalną e‑prenumeratę, a my przedłużymy okres Twojej subskrypcji KUP TERAZ

- Jeśli rozważa się inwazję, potrzeba czegoś więcej, niż sił bojowych. I to właśnie coraz częściej widzimy w rejonie granicy (Rosji) z Ukrainą i Białorusi z Ukrainą. To jest bardzo niepokojące - stwierdził.