Stany Zjednoczone i ich sojusznicy naciskali na zorganizowanie spotkania w poniedziałek, ostatniego dnia rotacyjnej prezydencji Norwegii w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Jutro, 1 lutego, zastąpi ją Rosja.



Reklama

Za zorganizowaniem otwartego spotkania opowiedziało się 10 państw, przy sprzeciwie Rosji i Chin, od głosu wstrzymały się Indie, Gabon i Kenia. Swój sprzeciw Chiny uzasadniały potrzebą prowadzenia dyplomacji "cichej, a nie megafonowej".



Była to pierwsza otwarta sesja, na której wszyscy bohaterowie kryzysu na Ukrainie wypowiadali się publicznie.

Ambasador USA Linda Thomas-Greenfield oświadczyła, że ​​rosnąca siła militarna Rosji, licząca ponad 100 000 żołnierzy wzdłuż granic Ukrainy, jest „największą mobilizacją militarną” w Europie od dziesięcioleci, a towarzyszy jej wzrost liczby cyberataków i dezinformacji.

Czytaj więcej Świat Czy Rosja zaatakuje Ukrainę? Wojna jeszcze nie teraz Na razie Rosja nie zgromadziła przy granicach Ukrainy gotowych do inwazji sił. Szef ukraińskiego MON ostrzega przed paniką i apeluje o dostawy broni.

Reklama

Thomas-Greenfield zarzuciła też władzom w Moskwie, że próbują, bez żadnych podstaw faktycznych, przedstawiać Ukrainę i kraje zachodnie jako agresorów, aby sfabrykować pretekst do ataku.

Ambasadorka USA powiedziała też, że USA wciąż mają nadzieję, że Rosja wybierze ścieżkę dyplomacji zamiast konfliktu na Ukrainie. - Ale nie możemy po prostu patrzeć i czekać - mówiła. - Niezwykle ważne jest, aby Rada Bezpieczeństwa zajęła się ryzykiem, jakie niesie dla całego świata agresywne i destabilizujące działanie Moskwy. Jeśli Rosja zaatakuje Ukrainę, nikt z nas nie będzie mógł powiedzieć, że tego nie przewidział. A konsekwencje będą przerażające.

Ambasador Rosji przy ONZ, Wasilij Nebenzia, odparł, że obalenie w 2014 roku przyjaznego Kremlowi prezydenta Ukrainy (Wiktora Janukowycza - red.) wyniosło do władzy „nacjonalistów, radykałów, rusofobów i czystych nazistów”, co wywołało antagonizmy między Ukrainą a Rosją.

- Gdyby tego nie zrobili, do tej pory żylibyśmy w duchu dobrosąsiedzkich stosunków i wzajemnej współpracy – powiedziała Nebenzia. - Jednak niektórym na Zachodzie po prostu nie pasował ten pozytywny scenariusz. To, co dzieje się dzisiaj, to kolejna próba wbicia klina między Rosję a Ukrainę.

Autopromocja Instytut monitorowania mediów, Raport NOM "Rzeczpospolita" najbardziej opiniotwórczym medium prasowym 2021 roku CZYTAJ WIĘCEJ

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Pentagon: Putin stale zwiększa liczebność armii wokół Ukrainy - Rosja zwiększyła w ten weekend liczbę żołnierzy na granicy z Ukrainą, co zwiększyło możliwości prezydenta Władimira Putina, jeśli zdecyduje się on na wkroczenie wojsk - powiedział rzecznik Pentagonu John Kirby.

- Rozmieszczenie wojsk rosyjskich na naszym własnym terytorium skłania naszych kolegów z Zachodu i USA do twierdzenia, że planowana jest akcja wojskowa, a nawet akt agresji Rosji przeciwko Ukrainie. Wszyscy zapewniają, że dojdzie do niego już za kilka tygodni, jeśli nie za kilka dni. Nie ma jednak dowodów na potwierdzenie tak poważnego oskarżenia - mówił przedstawiciel Rosji. Zwrócił się do ambasadorki USA: - Czekacie, aż to się stanie, jakbyście chcieli, żeby wasze zapowiedzi stały się rzeczywistością. Dzieje się tak pomimo faktu, że ciągle odrzucamy te zarzuty i pomimo faktu, że przez cały ten okres nie pojawiła się groźba planowanej inwazji na Ukrainę z ust żadnego rosyjskiego polityka czy osoby publicznej.

Reklama

Nebenzia ostentacyjnie opuścił obrady, gdy głos zabrał stały przedstawiciel Ukrainy przy ONZ Serhij Kislica. Ukrainiec stwierdził, że wokół Ukrainy Rosja zgromadziła już 130 tys. żołnierzy, włączając w to siły lądowe, powietrzne i morskie i przygotowuje uzasadnienie swojej agresji.



Czytaj więcej Społeczeństwo Sondaż: Jedna trzecia Polaków spodziewa się wybuchu wojny Rosji z Ukrainą Co trzecia osoba uczestnicząca w badaniu SW Research, przeprowadzonym dla „Rzeczpospolitej”, uważa, że w ciągu najbliższych trzech miesięcy może wybuchnąć wojna Rosji z Ukrainą. Ale zdania na temat są podzielone.

Poniedziałkowe posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ wypada na dzień przed oczekiwaną rozmową między sekretarzem stanu USA Antony Blinkenem a rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem – pierwszą od czasu, gdy Stany Zjednoczone przedłożyły Moskwie pisemne odpowiedzi w zeszłym tygodniu na pytania o plany ekspansji Sojuszu na wschód.

Reakcje na te pisemne odpowiedzi – w których USA wyraziły chęć współpracy z Rosją w sprawach takich jak kontrola zbrojeń, ale odmówiły ustąpienia z polityki „otwartych drzwi” NATO – były w dużej mierze pesymistyczne.