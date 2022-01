"On (Władimir Putin - red.) może zrealizować niektóre z tych opcji w najbliższym czasie - powiedział Kirby w "Fox News Sunday". Może się to stać naprawdę, szczerze mówiąc, w każdej chwili. To zależy od tego, co Władimir Putin może chcieć zrobić - dodał.

Reklama

Stany Zjednoczone i ich sojusznicy dążą do zwiększenia presji wojskowej i dyplomatycznej na Rosję po tym, jak Kreml zgromadził około 100 000 żołnierzy w pobliżu Ukrainy i zaplanował ćwiczenia wojskowe w przyszłym miesiącu na Białorusi, która również graniczy z Ukrainą. Rosja zaprzecza, że planuje dalszą inwazję na Ukrainę.

Czytaj więcej Polityka Senat USA bliski porozumienia w sprawie sankcji na Rosję Amerykańscy senatorowie są bardzo bliscy osiągnięcia porozumienia w sprawie przepisów dotyczących sankcji na Rosję za jej działania na Ukrainie, w tym środki, które mogą zostać wprowadzone przed ewentualną inwazją - poinformowali w niedzielę dwaj czołowi senatorowie pracujący nad ustawą.

Putin "może zrobić coś na małą skalę, może zrobić coś na dość dużą skalę" - wskazywał Kirby. - Kontynuuje rozbudowywanie armii na granicy z Ukrainą. Obserwujemy to nawet w ciągu tego weekendu - dodał.

Prezydent Joe Biden zapowiedział, że w najbliższym czasie wyśle wojska amerykańskie do Europy Wschodniej, choć "nie będzie ich dużo". Nie rozwinął tego tematu w piątkowym komentarzu dla dziennikarzy.

Reklama

Konflikt na Ukrainie

W ostatnich tygodniach Rosja zgromadziła w pobliżu granic Ukrainy ponad 100 tysięcy żołnierzy. USA, NATO i Ukraina alarmują, że może to być przygotowanie do rosyjskiej inwazji, czemu Moskwa zaprzecza, ale zastrzega, że może być zmuszona do interwencji, gdyby Ukraina chciała siłowo rozwiązać konflikt na wschodzie kraju.

Czytaj więcej Polityka NATO wzywa Europę do dywersyfikacji dostaw energii w obliczu konfliktu z Rosją - Europa musi zdywersyfikować swoje dostawy energii - uważa sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Wielka Brytania ostrzegła, że jest "wysoce prawdopodobne", że Rosja, główny dostawca gazu ziemnego do Europy, chce zaatakować Ukrainę.

14 stycznia USA ostrzegały, że z informacji przekazanych przez amerykański wywiad wynika, że Rosja może dokonać prowokacji na Ukrainie, której celem będzie uzasadnienie zbrojnej inwazji na sąsiada w sytuacji, w której nie osiągnie stawianych sobie celów metodami dyplomatycznymi.

Autopromocja Instytut monitorowania mediów, Raport NOM "Rzeczpospolita" najbardziej opiniotwórczym medium prasowym 2021 roku CZYTAJ WIĘCEJ

Tymczasem Rosja przekonuje, że Zachód grożąc Rosji sankcjami w przypadku agresji i dostarczając broń Ukrainie (robią to m.in. USA i Wielka Brytania) zachęca ukraińskich przywódców do agresywnych działań na wschodzie kraju, gdzie od siedmiu lat trwa konflikt z prorosyjskimi separatystami.

18 stycznia Amerykanie poinformowali, że Rosja może w każdym momencie rozpocząć inwazję na terytorium sąsiada, również z terytorium Białorusi, na którą dotarły rosyjskie wojska, by wziąć udział w organizowanych tam ćwiczeniach.

19 stycznia prezydent USA, Joe Biden mówił, że - jego zdaniem - Władimir Putin podjął już decyzję ws. działań przeciw Ukrainie, ponieważ "musi wykonać jakiś ruch". Biden ostrzegał też, że pełnowymiarowa rosyjska inwazja na Ukrainę skończy się nałożeniem na Rosję bardzo poważnych sankcji gospodarczych (mówił m.in. że rosyjskie banki nie mogłyby wówczas wykonywać transakcji w dolarach), ale stwierdził jednocześnie, że jakiś rodzaj "mniejszej inwazji" mógłby nie wiązać się z aż tak poważnymi sankcjami. USA szybko zaczęły jednak prostować tę wypowiedź prezydenta wskazując, że każde przekroczenie granicy Ukrainy przez rosyjskich żołnierzy będzie traktowane jako "poważna inwazja".

Reklama

21 stycznia w Genewie doszło do spotkania sekretarza stanu USA, Antony'ego Blinkena i szefa MSZ Rosji, Siergieja Ławrowa. Blinken powtórzył w czasie spotkania stanowisko USA wobec gwarancji bezpieczeństwa, których domaga się Rosja - USA i ich sojusznicy z NATO uważają, że kwestia polityki otwartych drzwi Sojuszu i zasada, że każdy kraj sam decyduje o tym, czy chce być członkiem NATO, czy nie, jest nienegocjowalna. Blinken podkreślił też, że nic co dotyczy Ukrainy nie może rozstrzygać się bez Ukrainy, a podobnie jest w przypadku NATO i Europy.

Siergiej Ławrow stwierdził natomiast, że USA zapowiedziały przekazanie Rosji pisemnej odpowiedzi w kwestii gwarancji bezpieczeństwa, których domaga się Rosja. Najważniejsze żądania Rosji to zobowiązanie, że NATO przestanie rozszerzać się na wschód, a siły NATO cofną się do granic Sojuszu z 1997 roku - co oznaczałoby, że opuszczą m.in. Polskę.

W 2014 roku Rosja dokonała nieuznanej przez społeczność międzynarodową aneksji Krymu. W tym samym roku na wschodzie Ukrainy rozpoczął się konflikt między prorosyjskimi separatystami, wspieranymi nieformalnie przez Moskwę (choć Rosja oficjalnie temu zaprzecza) a ukraińską armią.