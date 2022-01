Ławrow podkreślił - w rozmowie z dziennikarzami - że Rosja jest przygotowana "na każdy rozwój wydarzeń" i zapewni swoje bezpieczeństwo "w najbardziej niezawodny sposób".



- Widzimy, że nasi zachodni koledzy pogrążeni są, i nie jest to przesada, w jakiegoś rodzaju "wojennym szaleństwie", mówią tylko o tym - ukarzemy was, zaatakujecie, my was ukarzemy i uratujemy Ukrainę - mówił szef MSZ Rosji.



Zdaniem Ławrowa Zachód opisuje swoje stanowisko w obecnej sytuacji "w sposób histeryczny".

Zdaniem Ławrowa Zachód opisuje swoje stanowisko w obecnej sytuacji "w sposób histeryczny".

- Jesteśmy gotowi na każdy rozwój sytuacji. Nikogo nie zaatakowaliśmy, zawsze nas atakowano, a ci, którzy to robili, zawsze dostawali to, na co zasłużyli - mówił szef MSZ Rosji.



Ławrow ocenił też, że nie chce spekulować jak zachowają się państwa Zachodu, które "najwyraźniej nie wiedzą, jak wydostać się z impasu, do którego doprowadzili".

- Jesteśmy gotowi chronić interesy naszego kraju, nasze bezpieczeństwo i bezpieczeństwo naszych obywateli w "najbardziej niezawodny sposób" - dodał.