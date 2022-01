Skurkiewicz odniósł się do obecnej napiętej sytuacji na granicy rosyjsko-ukraińskiej oraz skomentował przebieg rozmów pomiędzy Polską a Ukrainą, w kontekście ewentualnego wsparcia militarnego.

- Koncentrujemy się na łagodzeniu tej sytuacji i deeskalacji konfliktu na Ukrainie. Bardzo mocno wspieramy Ukrainę politycznie, w zeszłym tygodniu miało miejsce spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Polska zaproponowała ofertę wsparcia w postaci sprzętu militarnego - czekamy na odpowiedź strony ukraińskiej - zdradził wiceminister.

Jesteśmy przygotowani na to by udzielić Ukrainie wsparcia humanitarnego Wojciech Skurkiewicz, senator PiS-u, wiceminister obrony narodowej,

Wiceminister obrony został następnie zapytany czy polski rząd rozważa scenariusz, w którym dojdzie do fali emigracji z Ukrainy, gdyby doszło tam do otwartego konfliktu zbrojnego pomiędzy Rosją a Ukrainą.

- Taka ewentualność jest rozpatrywana, zresztą przerabialiśmy to już podczas trudnej sytuacji w Donbasie. Wtedy ukraińska emigracja bardzo mocno pukała do polskich drzwi i przyjęliśmy bardzo dużą rzeszę Ukraińców. Jesteśmy przygotowani na to by udzielić Ukrainie wsparcia humanitarnego - oświadczył polityk.

Skurkiewicz podkreślił także, że obecne agresywne działania Rosji, przy wschodniej granicy Ukrainy, są standardowym elementem jej polityki zagranicznej.

- Mam nadzieję, że to co dzieje się dziś na wschodzie Ukrainy i zachodzie Federacji Rosyjskiej uda się załatwić w formie dyplomatycznej. Dziś pół świata mówi o konflikcie rosyjsko-ukraińskim, a tak de facto nic nadzwyczajnego - jeśli chodzi o realne działania - się nie dzieje. Warto zwrócić uwagę, że przegrupowania wojska rosyjskich nie odbiegają od tych, z którymi mieliśmy do czynienia we wrześniu, przy okazji ćwiczeń "Zapad". Mamy do czynienia z wojną nerwów, gestów i słów - przekonywał gość Polskiego Radia.