Wiceszef rosyjskiego MSZ Siergiej Riabkow w poniedziałek nalegał, by Stany Zjednoczone „pilnie” odpowiedziały na wystosowaną wcześniej przez Moskwę propozycję zawarcia układu. – Liczę na to, że zrozumieli to, iż sprawa jest pilna i nie może czekać – mówił, cytowany Ria Nowosti.

Jeszcze dalej poszedł Konstantin Gawriłow, który przewodniczy rosyjskiej komisji ds. bezpieczeństwa militarnego i kontroli zbrojeń na rozmowach w Wiedniu. – Alternatywą będą wojskowo-techniczne i wojskowe odpowiedzi Rosji – mówił.

„Użyjemy Kindżału”

Moskwa zdaje się nie zauważać wypowiedzi szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella, który zarzucił Rosji próbę „przebudowy systemu bezpieczeństwa w Europie”, ale też nie przyjmuje do wiadomości wypowiedzi sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga, który wprost mówił, że Ukraina będzie sama decydowała o swojej przyszłości i bezpieczeństwie. Naciska na zawarcie porozumień, które mogłyby zburzyć architekturę bezpieczeństwa wschodniej flanki sojuszu. Bo w rosyjskim ultimatum chodzi nie tylko o to, że Ukraina i inne państwa byłego ZSRR (również Gruzja czy Mołdawia) nigdy nie przystąpiłyby do NATO, ale też amerykańska broń ofensywna nie miałaby prawa pojawić się w Polsce czy państwach bałtyckich.

– Jeżeli na terenie Polski czy innych krajów wschodniej i centralnej Europy pojawią się amerykańskie rakiety małego czy średniego zasięgu, w obwodzie kaliningradzkim i zachodnich regionach Rosji pojawią się taktyczne systemy rakietowe wycelowane w te kraje. Chodzi o pociski hipersoniczne Cyrkon i Kindżał. A gdyby w Polsce pojawiła się amerykańska broń atomowa, nasze wyrzutnie Iskander M, uzbrojone w głowice nuklearne, natychmiast wjadą na teren Białorusi i staną na granicy z Polską – mówi „Rzeczpospolitej” Igor Korotczenko, redaktor naczelny rosyjskiego czasopisma „Nacjonalna Oborona”, pułkownik Sztabu Generalnego Rosji w stanie spoczynku. – Co prawda, nikt poza prezydentem Putinem nie wie, jak zareaguje Rosja na odrzucenie naszych propozycji przez Zachód. Ważne jest to, że w Moskwie już nie mówią wyłącznie o wojskowo-technicznej odpowiedzi, ale też o wojskowej. A to już poważna sprawa i mogą być użyte dowolne środki – sugeruje. Nie wyklucza też, że Rosja może się zdecydować na formalne uznanie samozwańczych republik donieckiej i ługańskiej. – Ukraina musi mieć neutralny status. Gdyby NATO tam wkroczyło i pojawiłaby się tam odpowiednia infrastruktura wojskowa, będziemy już mieli rozwiązane ręce – dodaje.

Cztery tygodnie

Wygląda jednak na to, że Moskwa nie zamierza czekać na zbliżenie Ukrainy z NATO. Wiceszef rosyjskiego MSZ Andriej Rudenko stwierdził, że Rosja jest gotowa do „radykalnych kroków” i mówi o „gotujących się relacjach” z sąsiadami. – Nie tylko z Ukrainą – sugerował, cytowany przez rosyjskie media.

Prezydent USA Joe Biden miał z kolei polecić członkom swojego biura ds. bezpieczeństwa narodowego podjęcie odpowiednich kroków, by nie dopuścić do rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Chodzi przede wszystkim o zasygnalizowanie Rosji bolesnych sankcji gospodarczych. Czasu pozostało niewiele, bo, jak podaje CNN, w Białym Domu mówią o zaledwie czterech tygodniach. Z informacji tych wynika, że Biden nie chce popełnić błędu Obamy, który dał się zaskoczyć aneksją Krymu w 2014 roku. Tymczasem rosyjska dyplomacja wciąż jednak przekonuje, że Rosja „nie zamierza dokonywać agresji na Ukrainę”. W Kijowie jednak zapewnieniom rosyjskich polityków od dawna już nie dają wiary.

Brakuje „Patriotów”

Ukraińska armia już nie liczy kilkunastu tysięcy żołnierzy i nie ma pustych rozkradzionych magazynów broni jak w 2014 roku. Ma ponad 250 tysięcy dobrze wyposażonych i uzbrojonych wojskowych. Ukraińcy dysponują tureckimi dronami Bayraktar i przeciwpancernymi wyrzutniami Javelin. Tymczasem w rosyjskich mediach króluje przekonanie, że rozbicie stacjonujących na wschodzie kraju ukraińskich jednostek zajęłoby Moskwie około 30–40 min, gdyby użyła wszystkich rodzajów sił zbrojnych, oprócz broni nuklearnej. Resort obrony w Kijowie zaś twierdzi, że jest gotów na odparcie ataku „zielonych ludzików”.

Reklama

– Mamy mocne siły lądowe, zrobiliśmy postęp. Ale Rosja ma sporą przewagę. Jeżeli użyje swojego lotnictwa i rakiet, poniesiemy ogromne straty. Mamy obronę przeciwlotniczą, ale to radzieckie zmodernizowane systemy. To nasz słaby punkt – mówi „Rzeczpospolitej” Ołeksij Melnyk, analityk ds. bezpieczeństwa międzynarodowego kijowskiego Centrum Razumkowa. – Sytuację komplikuje też tysiąc kilometrów granicy z Białorusią, której władze już ewidentnie stanęły po stronie Rosji – dodaje.

W obliczu widma rosyjskiej inwazji Kijów poprosił Waszyngton o dostarczenie nad Dniepr amerykańskich systemów obrony przeciwlotniczej Patriot. Jednak prezydencki doradca ds. bezpieczeństwa Jake Sullivan uznał, cytowała CNN, że takie dostawy mogłyby zostać potraktowane przez Rosję za „bardzo prowokacyjne”.

– Gdyby pojawiła się nawet taka wola polityczna, przygotowanie załogi do obsługi systemów zajęłoby około roku, a mówi się, że do agresji może dojść już pod koniec stycznia. Jesteśmy też świadomi tego, że będziemy musieli bronić się sami – mówi Melnyk.

Najnowszy sondaż Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii (KMIS) pokazuje, że co trzeci Ukrainiec jest gotów z bronią w rękach odpierać rosyjską agresję. Ponad 20 proc. badanych twierdzi, że będą protestować. Z kolei co czwarty będzie uciekał.