Reuters: UE chce mieć własne siły zbrojne. 5 tys. żołnierzy do 2025 roku

Unia Europejska chce stworzyć wspólne siły zbrojne liczące do 5 tysięcy żołnierzy do 2025 roku, by móc podejmować interwencję w przypadku różnego rodzaju kryzysów, bez konieczności polegania na USA - wynika z projektu dokumentu w tej sprawie, którego treść poznał Reuters.