Wczoraj wieczorem rozmowę telefoniczną, z inicjatywy Ankary, przeprowadzili ministrowie spraw zagranicznych Zbigniew Rau i Mevlüt Çavuşoğlu. Był to efekt ostrego wystąpienia premiera Mateusza Morawieckiego we wtorek w Sejmie. Oskarżył on Turcję o to, że w „pełnej synchronizacji” z Białorusią i Rosją przerzuca imigrantów z Bliskiego Wschodu, a ci, pod kontrolą białoruskich służb, próbują potem forsować polską granicę.

Imigantów przerzuca bowiem także narodowy turecki przewoźnik, Turkish Airlines (w środę w Mińsku wylądowały trzy samoloty tych linii lecące ze Stambułu). Polska chce, by loty natychmiast zostały wstrzymane.

Çavuşoğlu powiedział wczoraj Rauowi, że „Turcja dołoży starań, by nastąpiło to w ciągu kilku dni” - usłyszała "Rzeczpospolita" w polskim MSZ, ale podobnie mówił „już na początku października”, gdy był z wizytą w Warszawie. „Jest dobry w przeciąganiu” - słyszymy.

Według polskich źródeł dyplomatycznych Turcy jednak „trochę się przestraszyli” rozważaniami nad nałożeniem na Turkish Airlines zakazu lotów do Unii Europejskiej. To wielka linia lotnicza, obsługująca setki połączeń.

Ze źródeł tureckich nie usłyszeliśmy jednak, że w najbliższych dniach może dojść do zawieszenia połączeń z Mińskiem. Ankara wciąż twierdzi, że oskarżenia pod adresem Turkish Airlines są nieuzasadnione. I chce to wykazać polskim partnerom (i nie tylko polskim, także innym z UE). Minister Çavuşoğlu zaprosił polską delegację do Turcji.

Turcy chcą Polaków przekonać, że zrobili wiele, by powstrzymać imigrantów. Mówią, że nie wpuszczają na pokłady Turkish Airlines obywateli Iraku (oni stanowią sporą część imigrantów na granicy Polski), a także obywateli innych krajów, którzy, według ich oceny, mają plan forsowania granic Unii.

Mają jeszcze jeden argument: znaczna większość pasażerów wylatujących ze Stambułu do Mińska potem wraca.

Tureckie MSZ oficjalnie podało dzisiaj, że wspiera „naszego polskiego sojusznika” w walce z „nieregularną migracją”. Takie słowa pojawiły się na Twitterze, towarzyszą życzeniom z okazji Dnia Niepodległości.