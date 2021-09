- Izrael nie będzie siedział cicho, gdy Iran buduje bazy na naszej północnej granicy (z Syrią) lub gdy Iran dostarcza zaawansowane systemy uzbrojenia organizacjom terrorystycznym - broń, która ma być użyta przeciwko nam - powiedział Lapid.



Szef MSZ Izraela mówił też, że stabilności w regionie nie uda się osiągnąć, dopóki Iran będzie obecny w Syrii i dopóki będzie "eksportował terror".

W marcu 2019 roku prezydent USA, Donald Trump uznał Wzgórza Golan za część terytorium Izraela

- Będziemy utrzymywać nasze zdolności do obrony w obliczu zagrożeń z Syrii i z innych miejsc - podkreślił Lapid.



Szef izraelskiej dyplomacji przyjmując do wiadomości, że Rosja ma interesy w regionie podkreślił, że potrzebny jest tam skuteczny mechanizm deeskalacji wojskowej między Moskwą i Jerozolimą.

W niedzielę rakieta rosyjskiej produkcji wystrzelona z Syrii spadła na terytorium Izraela. Dwa tygodnie wcześniej rosyjska armia poinformowała, że system obrony przeciwlotniczej, dostarczony przez Rosję Syrii, strącił 22 z 24 rakiet wystrzelonych przez Izrael.



Lapid, na pytanie jednego z rosyjskich dziennikarzy stwierdził też, że "Izrael nie rozważa i nigdy nie weźmie pod uwagę zwrotu Wzgórz Golan Syrii".

Izrael zajął Wzgórza Golan w czasie wojny sześciodniowej (1967) i od tamtego czasu je okupuje. W marcu 2019 roku prezydent USA, Donald Trump uznał ten region za część terytorium Izraela.



Lapid przybył do Moskwy w związku z 30. rocznicą nawiązania relacji między Izraelem a Rosją. Szef MSZ Izraela i szef MSZ Rosji zgodzili się co do tego, że prezydent Rosji, Władimir Putin i premier Izraela, Naftali Bennett, powinni wkrótce się spotkać.