W SMS-ach pisała, że były partner wykorzystał ich dziecko. Sąd: to zniesławienie

Wzrost liczby procesów o zniesławienie - przyczyny Do sądów trafia coraz więcej spraw o zniesławienie i zniewagę. Prawnicy nie mają wątpliwości: to początek, a będzie ich coraz więcej.

SMS do matki oskarżonego uznany za zniesławienie jej syna

I przywołał przy tym uchwałę Sądu Najwyższego (w sprawie o sygn.: II DIZ 31/21), w której wskazano, że do zniesławienie dochodzi, kiedy człowiekowi przypisze się postępowanie lub właściwości, które mają poniżyć go w oczach opinii publicznej. Lub też narazić go na utratę zaufania potrzebnego do zajmowania określonego stanowiska albo wykonywania zawodu czy też prowadzenia działalności.

SO tłumaczył, że nie ma znaczenia, iż treść SMS-ów dotarła tylko do matki mężczyzny. Do zniesławienia dochodzi bowiem wtedy, kiedy wypowiedzi kierowane są do co najmniej jednej osoby – poza tą, której bezpośrednio dotyczą. – Niewątpliwie treść wypowiedzi godziła w cześć i dobre imię pokrzywdzonego, korzystającego z domniemania niewinności – wskazał sąd. – Oskarżona nie działała w żaden sposób w celu ochrony swojego słusznego interesu procesowego czy dobra małoletniego dziecka, albowiem takie wypowiedzi do matki oskarżonego nie mogły w istocie w żaden sposób służyć tym celom – dodał.

Proces toczył się z prywatnego aktu oskarżenia. Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt: VI Ka 485/24