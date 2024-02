Czytaj więcej Prawo prasowe TSUE orzekł, kiedy dziennikarz może ujawnić poufne informacje o spółce giełdowej Dziennikarze ekonomiczni mogą w niektórych przypadkach udostępniać informacje poufne - orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wyrok dotyczył głośnej sprawy Geoffa Fostera, którego regulator giełdy we Francji ukarał grzywną 40 tys. euro za rzekome przekazywanie swoim kontaktom poufnych informacji na temat plotek rynkowych.

W Polsce koszty przeprosin ograniczyła tzw. lex Kaczyński

Dodajmy, że problem kosztownych finansowo wyroków przeciw prasie i dziennikarzom za publikacje jest w Polsce od lata zgłaszany nie tylko przez środowisko wydawców i dziennikarzy. Przed rokiem doszło do ich ograniczenia, ale tylko w zakresie zbyt kosztowych przeprosin, przez tzw. lex Kaczyński. Nowelizacja ta wprowadziła zasadę, że jeżeli zobowiązany do przeprosin po przegranym procesie ich nie opublikuje (bo np. nie ma pieniędzy czy chce je zwyczajnie zaoszczędzić), to sąd wymierzy mu do 15 tys. zł grzywny i nakaże zamieszczenie przeprosin w Monitorze Sądowym, gdzie koszty publikacji są jednak nieporównywalnie niższe, niż w mediach.

Sygnatura akt: C-633/22