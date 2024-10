Blisko kompromisu w sprawie reformy polskiej psychiatrii

- Podczas spotkania zaprezentowano dane dotyczące programu pilotażowego przygotowane przez Zespół problemowy powołany przy Radzie do spraw Zdrowia Psychicznego oraz warianty dalszego wdrażania reformy opracowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Następnie te rekomendacje i analizy zostaną zaprezentowane na posiedzeniu Rady do spraw Zdrowia Psychicznego – wskazuje Gołąb.

Centra zdrowia psychicznego. Szybszy dostęp do specjalisty

O czym dyskutowane na spotkaniu na Miodowej 15? Jak relacjonuje konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dr hab. Piotr Gałecki, resort zdrowia podjął decyzję kierunkową zgodnie, z którą na terenie Polski będą funkcjonowały centra zdrowia psychicznego typu B, czyli takie, które świadczą pełny zakres opieki ambulatoryjnej, nie mają jednak oddziału szpitalnego, w przeciwieństwie do CZP typu A.

Dlaczego centra z oddziałami psychiatrycznymi nie pokryją całej Polski? – Na co najmniej 40 proc. obszaru Polski nie ma możliwości organizacyjnych by w każdym powiecie znajdował się oddział psychiatryczny całodobowy. Nie ma też gotowości organizatorów służby zdrowia na to, żeby taka zmiana nastąpiła – tłumaczy dr hab. Gałecki.

Żeby nie odchodzić od założeń psychiatrii środowiskowej – uzupełnia - centra zdrowia psychicznego typu B zagwarantują podstawową opiekę ambulatoryjną dla pacjentów na danym terenie - będą miały punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny, poradnię, oddział dzienny i zespół leczenia środowiskowego. W praktyce przełoży się to na szybszy dostęp do pomocy psychiatrycznej. – Punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny jest miejscem, do którego można się zgłosić bez skierowania. Nie ma tam kolejek, a pacjent uzyskuje pomoc specjalisty. Czy to będzie lekarz, pielęgniarka, psycholog czy psychoterapeuta, to już będzie zależało od organizacji konkretnego centrum. Punkty będą czynne od rana do wieczora – tłumaczy lekarz.

Całodobową opiekę pacjentom zapewnią zaś szpitale z już utworzonymi oddziałami psychiatrycznymi, w najbliższej odległości od miejsca funkcjonowania CZP. Opieka szpitalna znajdzie się poza budżetem CZP, a finansowana będzie stawką osobodnia i będzie posiadała gotowość do zabezpieczenia 25 łóżek na 100 tys. populacji (osób powyżej 18. roku życia danego CZP). Jest też zgoda co do tego, żeby w przypadku szpitali, które będą hospitalizowały większą liczbę osób, stosować wskaźniki korekcyjne. Ich wypracowanie ma leżeć po stronie NFZ-u.

Odpowiedzialność terytorialna w leczeniu zdrowia psychicznego

- To jest kompromis, który opiera się jednak na pewnym realizmie. Nie stworzymy oddziałów psychiatrycznych tak, żeby one były równomiernie rozmieszczone w każdej dzielnicy w mieście, czy w powiecie. Z naszej perspektywy najważniejsze jest, że zachowana została zasada psychiatrii środowiskowej – blisko domu i blisko pacjenta oraz zasada odpowiedzialności terytorialnej – tłumaczy konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii.