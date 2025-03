Co na to Urząd Ochrony Danych Osobowych?

Katarzyna Orzeł wskazuje jednak, że prezes UODO mógłby uznać, że publikacja wyników jest normalną konsekwencją udziału w takim wydarzeniu, a więc zgoda na udział powinna też i ją obejmować. Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych nie będzie wtedy możliwy, gdyż nie może on dotyczyć danych niezbędnych do wykonania usługi.

Z pytaniami zwróciliśmy się więc także do UODO, który na wstępie zastrzegł, że oficjalne zajęcie przez niego stanowiska możliwe jest jedynie w decyzji administracyjnej wydanej po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego.

– Publikacja wyniku biegu nie jest niezbędna do realizacji celu wydarzenia, a tym bardziej nie powinna być warunkiem uczestnictwa w nim – tłumaczy rzecznik prasowy UODO Karol Witowski. – W przypadku gdy operacja przetwarzania danych nie jest bezwzględnie niezbędna do wykonania umowy, osoba, której dane dotyczą, musi mieć zapewnioną swobodę wyrażenia zgody (albo odmowy jej wyrażenia) na taką operację przetwarzania (art. 7 ust. 4 RODO). Przejawem dobrowolności udzielenia zgody jako jednego z wymogów określonego w art. 4 pkt 11 RODO jest wolny wybór podmiotu danych co do jej udzielenia, a także możliwość odmowy jej wyrażenia lub wycofania – dodaje.