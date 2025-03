Trybunał Sprawiedliwości UE wydał ważny wyrok w sprawie tożsamości płciowej

Rosja miała przekazać USA listę swoich żądań, które muszą zostać spełnione, by na Ukrainie zapanował pokój - poinformował Reuters. Nie wiadomo jakie to warunki, wiadomo jednak, że obejmują one szeroki zakres spraw i są zbliżone do warunków przedstawianych już wcześniej Ukrainie, USA i europejskim członkom NATO.