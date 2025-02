Prezes UODO składa skargę kasacyjną ws. uszkodzonej przesyłki z sądu

Jak czytamy w komunikacie, sprawa dotyczy naruszenia danych osobowych w wyniku dostarczenia uszkodzonej i niekompletnej przesyłki sądowej przez operatora pocztowego.

W decyzji z grudnia 2023 roku Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył na Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie karę w wysokości 10 tys. zł oraz nakazał mu zawiadomienie, w terminie 3 dni od dnia otrzymania wskazanej decyzji, osób, których dane były zawarte na dokumentach znajdujących się w uszkodzonej przesyłce pocztowej, o naruszeniu ochrony ich danych osobowych.

Decyzję tę uchylił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt II SA/Wa 252/24) i umorzył postępowanie. Uznano, że w przypadku korespondencji sądowej prezes UODO nie ma kompetencji, by się sprawą zajmować, bowiem zdaniem sądu mieści się to w pojęciu tzw. „sprawowania wymiaru sprawiedliwości”, który wyłączony jest spod kompetencji organu nadzorczego na mocy art. 55 ust. 3 RODO.

UODO: Doręczanie korespondencji sądowej należy do działalności administracyjnej sądów

Z takim rozstrzygnięciem nie zgodził się szef UODO, który wniósł skargę kasacyjną do NSA. Podnosi w niej, że doręczanie korespondencji sądowej należy do działalności administracyjnej sądów, a nie do sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Czynności sądu nie rozciągają się na działania operatora pocztowego. Jak zauważono, przyjęcie stanowiska zaprezentowanego przez WSA prowadziłoby do wniosku, że operator pocztowy doręczający korespondencję sądową również sprawuje wymiar sprawiedliwości, a to przecież nie znajduje żadnego uzasadnienia prawnego.